中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，這是來自田間，又回到田間的“榜單”。涵蓋農、林、牧、漁，聚焦“疑難雜症”，飽含農民的熱切期盼。



這是數萬名農技專家你追我趕的“揭榜”行動。科研和服務的熱情在田間被點燃，論文寫在了大地上。



以山地農業為主的貴州省，連續多年開展農業“揭榜掛帥”行動。基層遇難題“發榜”求助，農技專家精準“揭榜”，及時將“解題”高招送到農民手中。從“站在田邊看”到“帶著群眾幹”，山野間的各項產業在一個個“科技密碼”的賦能下不斷實現突破，增產增收。



草木蔓發，春山可望。春節剛過，貴州的農技人員意氣風發，又一次帶著“榜單”，奔赴充滿希望的田野……



農田裡的“科技密碼”



初春，遵義市播州區茅栗鎮花果村油菜花開，一抹陽光灑下，田野中金黃燦燦。村民鐘時福與從貴陽趕來的“揭榜掛帥”專家凡迪站在田埂上，仔細觀察油菜長勢。



去年，這裡的油菜田最高畝產達到628.18斤，刷新貴州油菜單產紀錄，村民杜後明說：“我今年58歲了，沒見過這麼好的油菜。”



“稀了產量少，密了就要倒。”杜後明說，過去種油菜怕倒伏不敢密植，一畝地只能種2000多株。2022年，貴州省農作物技術推廣總站高級農藝師凡迪組建團隊，帶著“油菜小面積超高產攻關”的“榜單”來到了花果村。

