河南漯河：“職”達家門留團圓

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，不出十五都是年，過了十五年過完。



正月十五元宵節，按照河南省漯河市郾城區裴城鎮鐵爐村的習俗，這也是新年的最後一天。家家戶戶都在忙著張燈結彩“鬧元宵”，村婦女主任郭愛紅卻手拿一叠紅紙在村裡“串門”。



“區人社局發來一批企業的崗位需求，我到村裡轉轉，看還有誰沒走、沒找到工作，摸到底好推介工作。”郭愛紅揚了揚手中的企業招聘簡章，“順道問問大家想學啥技能，匯總後反饋給區人社局，節後組織免費培訓，讓大家都能學個‘一技之長’。”



郭愛紅是鐵爐村的“勞務經紀人”，經漯河市人力資源和社會保障局（下稱漯河人社局）培訓並考核合格後，取得了漯河市農村勞務經紀人資格證書，在村裡承擔起給鄉親們“找工作”的職責。



鐵爐村有2000多名群眾。2023年，在村兩委和當地人社部門的支持下，郭愛紅組織動員了100多名群眾參加了技能培訓，並在春節期間幫助10多名返鄉人員在家鄉找到了新崗位。



像郭愛紅這樣的“勞務經紀人”，漯河人社局已培訓出300多名，並全部下沉到鄉村街道。“漯河市一共有1269個行政村，勞務經紀人覆蓋超過四分之一。”漯河人社局農民工工作科科長朱偉說，勞務經紀人以村幹部、鄉賢為主，既能廣泛收集求職者的訴求，也能把企業的用工需求精準帶進求職者的家門裡。



動員勞務經紀人“帶崗”入戶，只是當地推進“春風行動”的其中一項舉措。從1月底開始，漯河市搶抓外出人員返鄉的機遇，統籌部署招聘活動進鄉鎮村莊、進車站廣場、進景區景點、進商超集市、進零工市場，力爭把本地崗位需求切實推送到求職者手中。

