孔府老技藝“活”起來

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，春節期間，記者走進位於山東濟寧曲阜三孔景區裡的孔府，火紅的楹聯與古宅屋檐上的積雪相映成趣，透出濃濃年味。



穿過一間間院落，歡快的鑼鼓聲越來越清晰，孔府西學的福壽堂裡，孔府皮影戲正在上演。“《貪壁傳說》的故事結束了，感謝大家捧場。”在遊客意猶未盡之時，主持人又將氣氛推向另一個高潮，“接下來為大家呈現的是《年寶大賀歲》，請大家稍作休息，演出馬上開始。”



“剛在孔府內宅看到了戒貪圖，這會兒就在皮影戲《貪壁傳說》裡瞭解了背後的傳說。還有《年寶大賀歲》裡的‘聖府瑞獅’，其原型就是進孔府時看到的瑞獅。”來自上海的遊客王思遠說，孔府皮影技藝與儒家文化碰撞出火花，讓人印象深刻。



孔府皮影戲的來源在《孔府檔案》中有所記載。皮影師傅顔蘇平介紹，清末民初之時，孔府當時的主人喜愛戲曲，常邀民間戲班入府演出，皮影戲團也應邀前來表演，由此流傳下來。然而，孔府皮影戲曾一度消沉，差點失傳。



曲阜市三孔文化旅遊服務有限責任公司商品經營部部長杜程介紹，為豐富遊客的文化體驗，三孔景區2023年通過深挖《孔府檔案》等資料、請教專家和皮影戲非遺傳承人等方式，把孔府典故、傳說、景觀等融入皮影戲表演中，重新推出孔府皮影項目。



由於春節期間景區遊客多，孔府皮影戲從平時的每天4場增加至高峰期的每天8場到10場，成為景區的“文化招牌”。“三孔景區文化底蘊深厚，我們不斷探索創新，讓古老技藝重新煥發活力，也讓更多遊客感受傳統文化的魅力。”曲阜三孔文旅公司副總經理張磊說。



畫稿、鏤刻、敷彩、壓平……在皮影劇場一側的孔府皮影體驗區裡，遊客正在專業師傅的指導下親手製作和表演皮影。“親自動手感受更深，讓遊客體驗這項傳統技藝，能加深他們對傳統文化的興趣和認識。”孔府皮影劇場負責人曹燦說。



孔府皮影衍生產品也在持續開發中。“我們開發了孔子行教像的皮影工藝品及其他系列的皮影工藝擺件等多種產品。”杜程說，目前景區正在拓展更多的產品品類，未來將打造皮影文創品牌，讓廣大遊客能通過皮影這種形式感知三孔傳統文化底蘊。