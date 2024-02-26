安徽全椒：“正月十六走太平”

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，25日是龍年新春正月十六，安徽省滁州市全椒縣啟動“正月十六走太平”快樂健身行活動。“正月十六走太平”也是全椒縣極具特色的民俗活動，當天凌晨開始，數萬人自發走過縣城中心的太平古橋，燒一炷平安香、系一條平安帶、許一年平安願。



上午9時許，隨著奧運冠軍許海峰一聲發令槍響，“正月十六走太平”快樂健身行活動啟動。千名群眾開始走健康方陣，全椒縣各鎮選拔出的10支舞龍隊，一路敲鑼打鼓穿過縣城。“看！大龍來了！”當綿延數百米的舞龍隊抵達人山人海的太平橋廣場，前排群眾自發騰空為“祥龍”上橋讓道，後排遊客迫切地踮起腳尖。



“這還是我第一次趕上舞龍表演，很震撼，咱們的傳統文化太有魅力了！”全椒縣居民韋幫才每年正月十六都要與家人一起，來太平橋走一走。他說，儘管來過很多次，但這項古老而充滿生命力的民俗，總能帶給人新的感受。



“新春伊始，我們在這裡啟動快樂健身行活動，既是對廣大人民群眾積極參加體育鍛煉的一次再動員，也是借‘正月十六走太平’進一步宣傳全椒、推介全椒。”全椒縣縣長唐雨說，“正月十六走太平”是全椒縣歷史悠久、富有特色、群眾自發的傳統民俗活動，自東漢初年開始延續至今，被納入安徽省首批非物質文化遺產名錄，是安徽省全民健身十大品牌之一，被國家體育總局評為“中華體育文化優秀民俗民間項目”。



據介紹，今年，全椒縣在傳承傳統文化的基礎上，繼續組織開展“正月十六走太平”文化旅遊周活動，從正月十一持續至正月十六，推出民俗文化展演、特色美食和農產品展銷、城市和項目推介、駕游全椒、星光音樂會、為企為民服務等一系列活動。

