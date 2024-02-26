福州橫龍村：農家書屋書香四溢

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，近日，記者來到位於福建省福州市倉山區建新鎮橫龍村的“台嶼農家書屋”，感受到這裡書香四溢。



82歲的書屋管理者陳鬆年熱情相迎，並領記者從一樓爬到二樓，對每間圖書室都做了介紹。



記者問：“許多人還沉浸在春節的氛圍里，為啥你們這麼早就開門迎客？”陳鬆年笑著說：“不論刮風下雨、不論嚴寒酷暑，堅持每周二、四、六開門，義務為讀者服務，是我們18年前許下的承諾！”



2006年，在有著近千年歷史的台嶼村，退休老人陳鬆年看到宗祠里有幾百本書籍無人管理，感到十分痛惜。他便動員了幾位熱心公益的老人，一起創辦了“台嶼農家書屋”，為村民和孩子們義務辦理借閱圖書。



2015年台嶼村拆遷，農家書屋也歷經數次搬遷，2018年終於在建新鎮橫龍村重建的一處古厝安家落戶。“儘管書屋沒有電腦、投影機等設備，沒有豪華優雅的閱讀環境，但有的是我們對書屋的深厚感情和許多的書香故事。”陳鬆年老人邊整理圖書邊說。



記者在書屋見到了從湖南來福州看望老人的楊淑雯，她說：“我在福州讀小學、初中時，經常利用周末時間來書屋學習，現在雖然回到湖南工作，但我每年都會來這裡看望爺爺們，我很感激他們對我的教導。”



記者同時遇到了回福州探親、目前正在清華大學就讀的碩士研究生王楚文，她說：“我小時候很喜歡看書，總會在書屋開放日鑽進書海。爺爺們總是鼓勵我、表揚我，培養了我良好的閱讀習慣。”



談到從農家書屋里走出的孩子們從各地傳回的學業和事業捷報時，老人們非常激動。陳鬆年說：“如今，這些孩子中有的回到家鄉工作，有的還在學校學習。”



18年來，農家書屋從台嶼村的14平方米發展到今天橫龍村的兩層小樓，藏書量從最初的600多册增加到現在的4萬餘册。書屋的管理者還經常開展讀書分享會、舉辦《讀書習作園地》牆報、主題閱讀活動、道德講堂講座以及定期邀請大學生志願者與孩子們結對幫扶等。農家書屋不但成為村民的“文化糧倉”，更成為孩子們的“第二學習園地”。



“雖然辦書屋很累，但能讓孩子們多讀書、愛讀書，知曉做人的道理，成為對社會有用之人，那是很值得的事，也是我們堅持辦下去的動力。”陳鬆年說。