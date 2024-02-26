江西袁州：油茶果榨出“幸福味”

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，眼下，正是油茶榨油旺季。江西宜春袁州區遼市鎮隆立茶油坊內，熱氣騰騰、油香四溢，經過脫殼、預熱、粉碎、蒸粉、包餅、壓榨……茶籽變成一滴滴金燦燦的茶油。油茶坊老板徐海忙碌中道：“新年裡，更忙咧！”



春節期間，隆立茶油坊生意格外繁忙，一桶桶現榨的茶油，一出爐就被上門的顧客訂購。徐海告訴記者，茶油坊現在每天產出1000餘斤茶油，能賣出500斤左右，年銷售量約10萬斤，銷售額達600萬元。



種植油茶樹在袁州區有500多年歷史，油茶是袁州區的傳統產業，這裡也是全國油茶主產區之一。



油茶果“榨”出了袁州老表的“幸福味”。西村鎮分界村村民楊院桂家的油茶去年迎來了新豐收，他說：“我家10多畝油茶林，榨了500斤茶油，僅茶油收入就有3萬元。”



走進瀘瀟山榨油坊，炒、碾、蒸、榨……金黃的山茶油流淌著，茶油的醇香撲鼻而來。榨油坊負責人肖正標說：“我們把傳統的臥式榨升級為立式榨，增加了過濾設備，減少了人工做餅環節，提高了約5%的出油率，還減少了3%的水分！”



近年來，袁州區不斷夯實油茶產業發展基礎，利用本地優勢發展油茶傳統特色產業，油茶果成為當地添綠富民的“金果”。



在慈化鎮新塘村，有一片生機勃勃的油茶林，7年前這裡還是一片荒山禿嶺，新塘村返鄉青年易鬆平帶領村民投資建設油茶基地，昔日荒山變成碩果累累的油茶山。在西村鎮、新田鎮、天台鎮，江西星火農林科技發展有限公司按照“企業＋基地＋合作社”的發展模式，建成油茶基地2萬多畝。基地由企業出資，農戶以山地出租、轉讓等形式與企業建立合作關係，保證了當地外出務工農民山不荒、有收益，又幫助了留守勞力有工可務、有錢可賺。



隨著產業的不斷發展，袁州區原先單一的油茶種植正向多層次產業結構發展邁進。青龍高科等本地龍頭企業以科技賦能油茶產業，獲多項發明專利，一些企業從油茶樹中提取生物活性成分，應用於生物醫藥、食品、化妝品等領域。



袁州區還引導企業將一棵油茶樹從根到果再到葉“吃幹榨盡”。江西星火農林科技發展有限公司利用剩餘的茶殼、莖葉等，經過精深加工，培養白鮮菇、制成有機肥。



袁州區還發揮油茶文化的魅力，利用老油茶林，開發集露營基地、采摘游園、油茶研學於一體的綜合性園區，並規劃打造油茶博物館，還在遼市鎮規劃打造一個集良種繁育、豐產栽培、油茶文化、森林旅遊於一體的油茶文化小鎮。



袁州區油茶樹越種越多，目前全區油茶林面積有99.4萬畝，帶動約12萬農戶增收致富。