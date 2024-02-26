最好的節日禮物是全時暢通

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，山裡又起霧了，光纜巡護分隊的孫可可有些擔心。



按照預定計劃，分隊要到山裡徒步進行區間線路巡檢維護。寒潮來襲，雪落滿山，霧氣彌漫，這是不小的挑戰。



孫可可是一名光纜技師，所在的戰略支援部隊某部泰安站，常年維護著所在地區的國防光纜線路，以保障軍中通信24小時暢通。每周不少於4次的巡線檢查，官兵們堅持了數十年。



鐵鍬、鎬頭、熔接機、定位儀，巡線工具塞滿了皮卡車的後備箱。沿著環山路，巡護分隊出發了。



坡陡彎急，抬眼就是裸露的山體，車偶爾還會穿過村莊。這條路，駕駛員張越走了13年。尤其是每年春秋兩季線路集中整修時，站裡官兵要外出給數百公里長的線路做“體檢”，一天幾次往返是常態。



“早些年這裡都是砂石路，路況很差。現在條件好轉，車子可以開到山腰，路程用時少了，巡線效率也提高了。”張越說。



車輛停在一處緩坡，分隊官兵下車，改為徒步攜裝行進。在市區內進行線路巡護一般以乘車為主，但山地丘陵地區就要靠腳力。有經驗的老兵估算，分隊人均每年徒步巡線里程超1萬公里。



山中徒步並不容易。開始時，土路還能容納兩人並進，再往深走，便只能沿著羊腸小路魚貫而行了。霧氣很快將人淹沒，迷彩服也變得濕漉漉的。



光纜巡護員徐穗陽走在最前面，細心地為後面的戰友撥開枯枝，這個來自湖南邵陽的小夥子，入伍僅4年就成為了大家公認的“鐵腳板”，山中交錯的小路他都了然於胸。

