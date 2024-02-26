中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，新春時節，記者冒雨來到湖北省赤壁市中夥鋪鎮安豐村時，正趕上一場熱鬧的討論會。相距很遠，就聽到有爽朗的笑聲不時傳出。



循聲走去，村民們正圍坐在一家專業合作社的小會議室中，七嘴八舌地討論著過去一年的收成和新年的打算。主持會議的這家專業合作社的理事長田淑嫻臉上滿是笑意。



“去年，又有不少田改造成高標準農田，‘小田’變‘大田’，用機械更方便了。”合作社的種田大戶陳宏虎打開了話匣子，“還是得政策好，種地才有奔頭。”



“是啊，現在種糧還有補貼。種地也更方便，可以用無人機施肥、撒藥，用電動化的設備加工，省心省力。”流轉了100多畝土地的大戶付銀山說，“稻田裡再養點蝦，每畝又能增收不少。”



70歲的田生義拋出一個問題：“去年的收成不錯，今年有沒有新打算？”



田淑嫻接過話茬說：“我去外地學習了，也到科研院所走訪了，有幾個新的模式和項目，今天開會就是想跟大家商量商量。一個是在稻田裡養鱔魚，發展稻、蝦、鱔新模式；另一個是考慮在緩坡上種金銀花。”



“技術難不難？村民們能否學會？”安豐村九組組長田亮亮提出疑問。



“技術沒問題，合作社可以免費組織培訓；銷路也不愁，我已聯繫好公司。稻田養鱔魚後，預計一畝田可多收入1000多元……”田淑嫻給大家吃下“定心丸”。



2017年，碩士畢業的田淑嫻回鄉探索科技興農的新路徑。如今，她已是遠近聞名的技術能手，並當選第十四屆全國人大代表。

