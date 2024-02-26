“上海製造”的不顯眼商品為何暢銷海外

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導， 2023年，上海市實現出口貨值1.74萬億元人民幣，比上年增長1.6%。在眾多熱銷海外的“上海製造”中，一些不顯眼的商品異軍突起，為全球用戶和消費者帶去獨特的體驗與價值。



記者從上海海關隸屬青浦海關瞭解到，2023年，上海青浦區一家企業出口電競用電動升降桌貨值3.6億元人民幣，比上年大幅增長四成。



據這家企業的總經理王丹鳳介紹，電競用電動升降桌熱銷海外，在於電子遊戲及電子競技運動近年來成為眾多年輕人的“心頭好”，包括電競用電動升降桌在內的相關設施用品成為“宅經濟”熱銷商品的代表。中國企業憑借強大的製造優勢，敏銳地抓住了這一新興的出口增長點。



“2023年，我們僅對美國就出口貨值近2億元，其他熱銷市場還有英國、德國、波蘭等。”王丹鳳說。



據青浦海關統計，2023年，在電競用電動升降桌等熱銷商品帶動下，青浦區實現家具及其零件出口貨值8.5億元，比上年增長32%。



來自上海海關的統計顯示，2023年，上海鋰電池出口貨值達382.4億元，比上年增長50.5%。少有人知的是，鋰電池相關木包裝出口也被“帶火”了。



據上海寶山區一家生產企業的負責人孔祥軍介紹，由於鋰電池屬於危險貨物，價值較高，相關包裝產品的質量要求比常規的托盤、包裝箱高出許多。搶抓鋰電池木包裝出口商機，不僅更好地滿足了海外市場需求，還可以推動國內生產企業轉型升級。



目前，這家企業的鋰電池包裝木箱月均出口量接近萬只。進入2024年以來，企業迎來訂單高峰，一直在加班趕工。

