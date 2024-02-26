中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，走進位於山東日照經開區的亞太森博（山東）漿紙有限公司，只見管道縱橫、高塔林立，淺綠色的廠房內生產井然有序，運輸貨車出出進進，一派繁忙景象。



日照經開區有關負責人介紹，亞太森博是世界領先的漿紙生產商，主要產品包括高檔化學木漿、高檔液體包裝紙板、食品卡、文化用紙、生活用紙等，銷往世界各地。



在年產50萬噸文化用紙生產線車間裡，記者看到，自動化紙機高速運轉，車間不見煙塵，沒有什麼味道。僅需1小時，新鮮出爐的濕紙漿就經過網部、壓榨部、前烘幹部等7道工序，被加工為重達66噸、寬達8750毫米的紙卷。春節期間，這條生產線開啟了“無休模式”，24小時不間斷生產，每日產量達到1400噸。



在春節後首個工作日召開的全省高水平開放暨高質量招商引資大會上，亞太森博作為地方政府支持龍頭企業做大做強的案例被提及。山東省商務廳有關負責人說，亞太森博（山東）漿紙有限公司所屬的新加坡金鷹集團18年來在山東增資27次，累計投資近300億元，亞太森博也成為山東省最大的外企之一。



就在春節前，亞太森博最新的一筆投資——150億元的紙纖一體化項目完成了最後一項審批。亞太森博（山東）漿紙有限公司黨委書記李潤明說：“當前，國內市場需求持續擴大，企業發展前景樂觀。日照擁有獨特的區位優勢和良好的營商環境，金鷹集團認為在這裡投資很有獲得感。”



亞太森博公司所在的日照經開區，擁有日益完善的港口、機場、鐵路、高速公路等基礎設施。新加坡金鷹集團2005年在日照投資設廠時，租下日照港3個泊位的50年使用權。這3個泊位可停靠7萬噸級的木片運輸船，3個木片泊位合計一次性接卸能力達到18萬噸。



記者走訪看到，亞太森博的工廠園區與日照港僅相隔一條馬路。專用皮帶機將到港的木片直接轉運至公司的木片堆場，自動取料設備將木片源源不斷地輸送到木漿生產線。產出的濕漿，可直接通過管道輸送到紙產品、紙板產品等生產線進行深加工。

