斯人已去　企業家精神長存

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，2月25日，娃哈哈集團創始人宗慶後因病醫治無效，在杭州逝世，享年79歲。



宗慶後是娃哈哈的靈魂人物，也是中國民營企業家傑出代表。1987年，他帶領一個校辦企業的兩名退休教師，憑著14萬元借款，靠代銷汽水、棒冰起家，創立了“娃哈哈”品牌。



三十多年來，宗慶後率領娃哈哈集團小步快跑、開拓創新，走過了風雨兼程的奮鬥歷程，從一個小工廠到發展為享譽全國的大型食品飲料企業集團，為中國民營企業的發展樹立了標杆。



蹬著三輪創業，在報紙上打廣告為產品征名，收購國營罐頭廠時向職工耐心解釋，二等座、經濟艙、一雙黑布鞋走天下……一路走來，宗慶後用自身的實踐，身體力行展現著“走遍千山萬水、想盡千方百計、說盡千言萬語、吃盡千辛萬苦”的“四千”浙商精神，也留下了寶貴的精神財富。



宗慶後是改革開放的見證者，也是改革開放的參與者。他的一生，是中國改革開放和民營企業發展史的縮影。而宗慶後，也成為企業家精神的寫照，他用自己的行動，詮釋了企業家開拓創新、追求卓越、擔當社會責任的精神，鼓勵新一代企業家繼承和發揚老一輩人艱苦奮鬥、敢闖敢幹的精神，努力把企業做強做優。



老一輩企業家的付出與成功，為新一代樹立了榜樣，也在鼓勵越來越多有志之士投入廣闊商海。如今，全國登記在册經營主體超1.8億戶，經濟社會高質量發展，離不開規模龐大、活力澎湃的經營主體，民營經濟成為推進中國式現代化的生力軍。



企業家是經濟活動的重要主體。市場活力來自於企業，來自於企業家，也體現著企業家精神。黨的二十大報告明確提出“弘揚企業家精神，加快建設世界一流企業”，宗慶後的娃哈哈故事，就是弘揚企業家精神的有力體現。



斯人已逝，企業家精神長存，宗慶後留下來的寶貴精神遺產，將是全社會的寶貴財富，也將鼓勵中國企業家在各自的賽道上不斷做大做強、開拓創新，努力成為新時代構建新發展格局、建設現代化經濟體系、推動高質量發展的生力軍。