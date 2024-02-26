科研助力潛江小龍蝦產業提檔升級

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，又一輪寒潮來襲，湖北多地被冰雪覆蓋。在湖北潛江市後湖管理區張家窑辦事處，“咚！咚！咚！”養殖戶李福建推著小船，一路敲碎冰面，一路拉起蝦籠，成群簇擁的鮮活小龍蝦被撈了起來。



“現在市場上的小龍蝦少，錯峰上市，價格也能賣得高。”李福建說。



位於江漢平原腹地的潛江水網密布，全年小龍蝦綜合產值超過750億元，逾20萬人從事小龍蝦相關產業。但受小龍蝦習性和當地氣候影響，晚秋至早春幾乎無蝦可捕。往年，寒冬臘月正是小龍蝦打洞冬眠的時候，但今年不少養殖戶都實現反季節捕蝦，小龍蝦在龍年春節成為不少家庭聚餐的新選擇。



這樣的轉變，得益於科研技術人員的支持。2023年，潛江市提出要攻克“四季有蝦”技術難題。當年1月底，一批水產技術專家便來到李福建流轉的池塘駐點，著手建設“四季有蝦”試驗示範基地。



“建大棚也能實現冬季養蝦，但技術門檻高，還得投資幾十萬元，大家都不願意嘗試。現在，在農技人員幫助下，我每畝地年成本不到5000元，每年能養4茬蝦，預計畝均收入能有1.5萬元。”李福建笑著說。



去年底，為進一步推動小龍蝦產業高質量發展，潛江市聯合中國科學院水生生物研究所、湖北省農業科學院、華中農業大學等多家單位共建湖北省小龍蝦產業技術研究院。



“秋冬養蝦，關鍵是提供適宜小龍蝦生長的環境。池塘要蓄水保持一定溫度，要保證蝦塘裡四季有草，還要定期補充微量礦物質……”該研究院副院長李明波說，目前研究院已獲得4項專利技術，並基本攻克秋冬季池塘精養蝦技術，今年將在適宜地區大面積試驗和推廣相關成果。



春節假期剛過，湖北省小龍蝦產業技術研究院又忙碌起來。上百個透明的成長觀察箱裡，小龍蝦生龍活虎地揮舞著紅色鉗子，研究人員則在一旁觀察記錄溫室環境裡不同周齡小龍蝦蝦苗的生長情況、不同比例雌雄小龍蝦共居的繁育情況與不同產地小龍蝦共居的繁育情況。

