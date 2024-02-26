中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，春節假期剛過不久，濃濃年味還未散去，江西各地企業開年即開工，吹響了新春奮進的“集結號”，跑出了新春賽道的“加速度”，生產一線呈現出一派熱火朝天的繁忙景象。



供銷兩旺迎新春



剛過去的龍年春節，食品市場消費持續升溫。桃酥、蛋卷作為江西傳統特色糕點，幾乎是家家戶戶的必備年貨，為喜慶的春節增添了甜蜜滋味。



拌料、成型、烘焙……經過多道工序製作的桃酥外表金黃、香味四溢。連日來，江西省樂平市江西食品廠忙著趕制訂單。為滿足市場供應，江西食品廠提前做好充分準備，精選優質原材料，春節期間日均生產桃酥5000多箱，是平時產量的1.8倍。



“我們‘招兵買馬’儲備了臨時工作人員50名，春節假期不停工，按訂單要求全力生產，保障產品供應。”資溪面包科技股份有限公司副總經理游小輝介紹，新年伊始，公司就與國內一家知名商超企業簽訂了大額的桃酥、蛋卷等多個品種的代供訂單。



春節前後，江西不少農產品加工企業訂單充足，通過落實一系列的穩崗穩產措施，實現春節“不打烊”，鉚勁忙生產。



位於餘幹縣的江西淨菜食品有限公司今年春節假期訂單“火爆”，預制菜日產量達到1萬件。“公司各方面生活保障都挺好，除了工資還有補貼和福利，能多賺些錢。”春節長假，來自湖北恩施的工人王勝城和其他100多名工友選擇堅守生產一線。

