網評：“圍炕嘮嗑”不如打卡“補習班”

中評社北京2月26日電／眼下，全國產糧第一大省黑龍江正冰天雪地。部分農民一改農閑時“圍著火炕嘮嗑”的傳統，投入到一個個熱火朝天的涉農“補習班”中。高質量農民培訓教育的場景在黑土地競相上演：種植技能培訓助力農民多種糧、種好糧；電商運營培訓幫助更多鄉野好貨走向全國；非遺傳統技藝培訓幫助農民增收的同時提升審美水平……



“實用帖”助力農民種好地多打糧



千里沃野，秋收冬藏。廣袤的黑土地已被皚皚白雪覆蓋，忙碌許久的農民進入“貓冬”時期。充電學習、提升技能成了部分農民的新選擇。



2023年11月下旬的一天，黑龍江省依蘭縣農業農村局會議室內座無虛席。2023年高素質農民玉米培訓班上，160餘名種糧大戶、農民種植專業合作社負責人不時認真地寫著筆記。黑龍江農機產業技術協同創新推廣體系農機標準化崗位專家武寶傳，正在向學員們講授玉米大壟密植與單產提升種植技術要領。



“一些農民傾向選擇晚熟玉米品種，認為品種越晚熟產量越高，實則不然，這是一種認識誤區。”武寶傳說，如果晚熟品種不能完全成熟、品質不佳，也賣不上好價錢，建議選擇中早熟品種，並適時早播，以獲得更好品質的糧食和更高的產量。



“種好地、多打糧，是廣大農民共同的心願。”武寶傳說，他在黑龍江墾區從事一線農業生產技術工作數十年，在培訓中結合墾區耕整地、播種、田間管理等環節的作業質量要求和標準，將標準化的農業生產流程推廣給更多農民，幫助他們更新種植觀念，提升種植效益。



依蘭縣愚公鄉先鋒村村民劉艶民聽得入神，筆記本上密密麻麻地記錄了老師傳授的技術要領。“機會難得，一定要把新型技術學到手。”

