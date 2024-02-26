夏立言今率團赴陸　盼蔡政府速找到對話管道

國民黨副主席夏立言26日早上率團前往大陸訪問，他在松山機場受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席夏立言今天早上率團前往大陸訪問，他在松山機場受訪時表示，此行目的主要是看台商、台生、台胞，要去向他們拜年，同時謝謝他們過去一貫以來對國民黨的支持，這也是國民黨過去的慣例，此行在春節前已規劃，正好不幸碰上金廈水域發生事端，如果這次有機會和大陸中央官員見面，會表達哀悼之意，同時也希望兩岸不要讓敵意螺旋不斷上升。



夏立言強調，大家都希望兩岸和平、安定、繁榮，也希望政府能盡快找出雙方對話的管道，而國民黨的確有這樣的對話管道，今天能跟他們坐下來談，對兩岸關係非常重要，但國民黨不是執政黨，沒有被政府授權，所以沒有資格也沒有立場去談判、去解決問題。



夏立言今天早上率團從台北松山機場搭機前往廈門，此行七天行程將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等城市，隨行人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、智庫“國政基金會”資深顧問趙春山教授，以及3位黨工等等。



夏立言強調此行是“新春拜年、關懷交流”之行，大陸有非常多的台商協會，150幾個，所以每個如果都去，需要去很多次，這只是其中的一次而已。國民黨作為最大反對黨，是台灣社會重要一股力量，他認為國民黨有責任要把台灣人民的感受告訴對岸，讓他們瞭解，我們追求的是和平、繁榮。

