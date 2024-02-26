讓城市有顔值生活有品質

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，一城之美，始於顔值，源自管理。近年來，內蒙古鄂爾多斯市東勝區堅持在細節上花“綉花”心思、細微處下“綉花”功夫，把“人民城市人民建、人民城市為人民”的理念，轉化為提升城市品質的具體實踐，體現到城市規劃、建設、管理的全過程各方面，不斷提升城市精細化管理水平，探索構建新時代城市規範高效的基層治理體系新路徑，讓人民群眾的獲得感、幸福感、安全感日益攀升。



“隨手一拍將不文明現象上傳，工作人員就能及時處理，作為市民會有一種城市主人翁的感覺。”市民高羽生說。車輛亂停亂放、非機動車占用機動車位、流動商販影響交通……遇到這些不文明行為，市民可通過“東勝城管”微信公眾號“隨手拍”功能，第一時間反饋問題。



宜人的環境就是城市高質量管理的外在表現，東勝區構建起公園精細化管理標準，配套綠地管理“網格化”工作機制，實現了綠化管理從經驗型到科學型、從定性到定量、從粗放型到精細化的良好轉變。



環境“靚”化更有力度。全面推開一天兩掃、全天保潔的作業模式，對城區繁華地段、城中村、老舊街區、農貿市場、車站、廣場等重點區域開展深度精細化清掃保潔，垃圾清運率和無害化處理率均達100%，機械化清掃率達到90%以上。



城市管理更有廣度。通過數字化城市管理信息系統、無人機巡查、市民服務熱線，共享公安城市道路攝像頭，實現面上視頻巡邏、線上街面綜合執法以及市民服務熱線有機結合全面覆蓋的動態信息監管處置網絡，形成社會穩定、法治公正、服務優質的生產生活環境。



交通是城市形象的名片，是城市文明的窗口，更是群眾生活的和諧音符。東勝區堅持城市管理精細化和人性化，完善道路交通、停車場、城市燈光、公廁等公共設施，落實落細非機動車亂停放管理系統，改善非機動車亂停亂放的現象。

