浙江加快車聯網先導區高質量發展

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，為加快探索形成具有浙江特色的車聯網產業運營模式和發展路徑，浙江省人民政府辦公廳近日發布《關於支持國家級車聯網先導區（浙江德清）高質量發展的若干意見》，構建車聯網產業科技創新體系，支持德清縣先行先試，開展高速、主駕無人、無人低速車上路測試等前沿性創新試點。



2023年4月，工信部復函支持浙江省德清縣創建國家級車聯網先導區，要求加快完善協同推進機制，深化政策和制度創新，形成可復制、可推廣的經驗做法。



作為全國首個以縣域為主體創建的國家級車聯網先導區，德清縣充分發揮在車聯網“賽道”的基礎優勢，授權企業融合紅綠燈信息、交通事故等公共數據和路側感知、車輛信息等車路協同數據，開發道路危險狀況提示、闖紅燈預警等場景模型，建設自動駕駛仿真場景庫。



浙江省人民政府辦公廳在意見中指出，支持莫幹山地信實驗室、國家測繪工程研究中心、國家智能網聯汽車創新中心分中心等創新載體建設，將車聯網關鍵技術攻關列入浙江省重大科技計劃，支持先導區內符合條件的主體申報相關科技計劃項目，推動產學研用深度合作，加快技術成果產業化。支持德清智能網聯汽車測試場打造省級智能網聯示範測試基地，支持德清縣建設智能網聯汽車質量檢驗檢測中心、牽頭建立車聯網數據安全標準體系，推進數據融合開發利用，建立完善數據運營機制。



意見還指出，浙江省探索擴大道路測試和應用範圍，引導各地開放公共資源和應用場景，在公共交通服務、城市管理、物流配送、基礎地理信息數據服務等領域開展示範場景應用，支持先導區內車聯網企業參與場景建設與示範運營。