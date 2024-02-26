湖北公安：以“暖流”護“車流”戰“寒流”

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，“昨晚下了一夜雪，您家大棚頂上積雪要清理啊。”2月22日9時許，在崇陽縣公安局白霓派出所轄區一大棚基地，民警詳細詢問農戶是否有受損情況。檢查中，民警發現一處大棚快被積雪壓塌，立即幫忙進行大棚搶修。



連日來，湖北各地公安機關以快制“凍”，為人民群眾遮擋風霜雨雪，做風雪中的“暖心人”、高速上的“融雪劑”。



應急突擊隊隨叫隨到



“控制好方向盤，踩油門，我們一起推。”2月22日6時，一輛白色小轎車在黃石市下陸區杭州西路路段轉彎區域，因車輪陷入積雪導致車輛失控，黃石市公安局下陸分局民警聯合交警合力將其推回車道。



面對新一輪雨雪冰凍天氣，黃石市公安局迅速開展防範應對工作，全力以赴做好疏導管控、除冰掃雪工作。目前，黃石公安機關組織調度警力2900人，並組織8支應急突擊隊全時段全天候做好戰鬥準備，1200名應急突擊隊隊員隨叫隨到，及時快速處理各類群眾救援求助。



“機關增援警力立即集結，攜帶反光錐筒、鐵鍬、牽引繩等，迅速支援省管高速公路！”2月20日7時，荊州市公安局60支“機關突擊隊”攜帶裝備登車出發，前往指定高速點段：滬渝高速16支，二廣高速28支，許廣高速16支。



“請注意車速。”在高速收費站匝道，“突擊隊”還提前設置警示標誌，利用警車循環播放安全提示語音，提示駕駛員減速慢行。

