上海啟動“無廢醫院”建設

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，從上海市衛健委獲悉，上海正式啟動“無廢醫院”建設工作。按照上海市衛健委和市生態環境局聯合推出的“無廢醫院”建設指標，具體內容共包含7大類28項，重點關注各類醫療廢棄物的科學合理處置，同時對醫院環境衛生、控煙、污染物排放、建築垃圾、實驗室廢物等要求進行細化。



上海市衛健委表示，醫院產生的廢棄物包括醫療廢物、生活垃圾以及輸液瓶（袋）等可回收物，醫療廢物是做好各類廢棄物分類管理的核心要素。醫療廢物全生命周期管理涉及源頭產生、分類收集、內部運送、院內暫存、院外收運、集中處置等不同流程。



記者瞭解到，此次“無廢醫院”建設以院區為單位進行，主要面向院區內住院床位總數在20張以上的醫院。此外，申報院區還需要滿足正常執業滿三年，三年內醫療廢物、污水處理零處罰，衛生健康、安全、環保、質量領域零失信，重大問題、負面事件零發生等條件。



上海市衛健委提出，“無廢醫院”建設要全面統籌發力，既要堅持做好醫療廢物的重點管理，又要全面落實好生活垃圾、可回收物、控煙、污染排放、節能降碳等各項綠色發展要求，加強醫院管理的內涵建設。後續，上海市衛健委將牽頭成立市級示範“無廢醫院”評選工作領導小組及市級示範“無廢醫院”評選專家庫，對在減量化、資源化、無害化、宣傳、減污降碳協同等方面有創新或亮點舉措的“無廢醫院”，將擇優評出市級示範“無廢醫院”。