引洮工程受益區將建大型灌區

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，甘肅規模最大、受益人數最多的跨流域調水工程引洮工程的受益區將建大型灌區。



甘肅多地乾旱缺水，尤其中部地區曾因乾旱有“苦甲天下”之稱。將黃河支流洮河之水引至隴中，是當地半個多世紀來的心願。2006年引洮工程啟動，2014年引洮一期完工，2021年引洮二期總幹渠建成通水。



甘肅省水投集團董事長李建軍介紹，由於引洮二期配套農業灌溉工程尚未啟動建設，沿線地區工程性缺水問題尚未根本解決，工程用水量未達到設計產能，受益區有地無水和有水難用的矛盾依然突出，亟需運用新模式、新機制，盡快打通從引水源頭到田間地頭的“最後一公里”。



22日，甘肅省水投集團與定西市政府簽約，共同推進引洮水資源節約集約利用建設項目。項目將引水上山工程、旱田變水地與高標準農田建設有機結合，計劃在引洮工程受益區打造大型現代化灌區，促進引洮供水工程水量消納，提升引洮工程綜合效益。除定西外，其他受益區的相關項目也在謀劃中。



引洮工程涉及蘭州、定西、白銀等5市14縣（區），近600萬人從中受益，約占甘肅總人口的四分之一。自2014年試運行至2023年底，引洮工程累計向受益區供水9.24億立方米。