北京警方開展出租房安全隱患排查整治

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，記者日前從北京市公安局獲悉，針對節後返京高峰租房需求集中等形勢特點，北京警方強化出租房屋安全隱患排查，依法查處不按規定申報人房信息、不落實安全主體責任、不及時整改安全隱患等違規違法行為，全力營造“房安全、人安居”的治安環境。



北京警方通報的典型案例顯示，2月20日，通州公安分局馬駒橋派出所在工作中發現，於某某將多間出租房屋以按日收費方式違規經營，且未登記租住人員身份信息，並在樓道內私設小賣部堵塞消防通道。公安機關依據治安管理處罰法相關規定對於某某行政拘留，對其違規經營場所依法取締，並監督其整改堵塞消防通道問題。



近日，西城公安分局二龍路派出所在工作中發現，某公司承租一房屋用於員工宿舍。期間，該公司未對宿舍制定安全管理制度，未明確專人管理，未履行租房員工宿舍的安全管理責任。公安機關依據《北京市住房租賃條例》相關規定對該公司責令限期整改，並處罰款1萬元。



據介紹，在加強安全隱患排查清理的同時，警方持續對相關群體開展安全防範提示和普法教育。例如，在交通場站、社區廣場等部位設立宣傳站點，對新來京、新返京群眾宣傳防範電信詐騙、規範電動自行車充電和停放、安全用氣用電等安全常識，宣講居住證（卡）辦理等政策法規和便民措施。