粵港澳大灣區加快打造中國科創高地

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，“過去一年我感受到了前所未有的創業快樂，體會到了夢想成真的成就感。”2月18日在深圳舉行的廣東省高質量發展大會上，中國科學院院士、深圳灣實驗室主任顔寧分享著她在粵港澳大灣區創業一年的感受。



一年前，顔寧宣布辭去普林斯頓大學教職，到深圳籌建深圳醫學科學院。來到深圳一年內，工作場地很快從毛坯房變成了現代化實驗室，並吸引了數十位來自神經與精神類疾病、傳染病、神經生物學等醫學領域的優秀人才獨立領導實驗室……



2019年2月，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公開發布，明確提出“建設國際科技創新中心”。綱要實施5年來，粵港澳三地科技合作日漸深化，數據、資金、人才等科技要素加速流動，大灣區科創實力和吸引力不斷增強。深圳醫學科學院的籌建，正是大灣區對科技人才吸引力不斷增強的體現，也是大灣區加快打造中國科創高地的縮影。



在深圳醫學科學院所在的光明區，深圳正舉全市之力推進光明科學城建設，重點聚焦信息、生命、新材料三個學科領域。目前，合成生物大科學裝置在這裡平穩運作，超20個重大科技創新載體建設滾動推進，來自粵港澳三地的20餘支院士團隊、超5400名科研人才不斷跑出創新“加速度”。



在光明科學城以北，中國散裂中子源、鬆山湖材料實驗室、廣州南沙科學城等形成集群之勢；在光明科學城以南，香港大學、香港科技大學、香港中文大學等“老牌勁旅”積累厚重。



在香港科技大學校長葉玉如看來，香港有雄厚的科研能力和國際金融中心地位，而深圳、廣州等大灣區內地九市有健全的產業體系和完整的產業鏈條，並連接寬廣的內地市場，粵港澳科創優勢互補，可以整合全國乃至全球的科創資源，構建世界級的科創生態。



今年2月4日，深港之間的河套深港科技創新合作區深圳園區，南方電網深圳供電局建設的國內首個“紫荊花”型高品質供電接線正式投運，滿足高新科技企業、研究機構、實驗室等對供電可靠性、連續性、穩定性的極高要求。

