實現全球血液學家的夢想

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，骨髓移植供者匱乏一直是世界級醫學難題。人人都有骨髓移植供者，是全球血液學家的夢想。



中國工程院院士、北京大學血液病研究所所長黃曉軍教授創建了被稱為“北京方案”的非體外去T細胞單倍型相合（半相合）骨髓移植療法，讓全世界20餘類、70餘種血液病的患者擁有了重獲新生的機會。



2月23日在美國得克薩斯州聖安東尼奧舉行的移植與細胞治療年會上，黃曉軍因此榮獲國際血液與骨髓移植研究中心頒發的傑出服務獎。頒獎理由之一是：“‘北京方案’是目前全球應用最廣泛、療效最好的單倍型造血幹細胞移植系統。”



作為半相合骨髓移植的全球領軍人物，黃曉軍開創了全球骨髓移植的一個新領域。會議期間，他接受新華社專訪，回顧了自己及其團隊多年探索創新的心路歷程。



骨髓移植是白血病、淋巴癌、再生障礙性貧血等惡性血液病最好的治療方式之一。但長期以來，骨髓移植要求供者和患者的人類白細胞抗原（HLA）百分之百相同（全相合），否則易因嚴重排異反應危及患者生命。但全相合在兄弟姐妹之間幾率也僅約25%。對中國獨生子女患者來說，找到全相合供者的機會如抽彩票中大獎一樣微小。



黃曉軍說，他從攻讀碩博時起，“腦子裡就始終有這麼一個想法：必須解決供者匱乏的問題”。上世紀90年代，國際醫學界的觀念是：通過骨髓移植治療白血病必須去除T細胞。但在臨床實踐中，黃曉軍發現療效很不理想，於是設想能否改造而不是去除T細胞，從而降低移植物抗宿主病的發病率。1998年前後，他開始按照這一思路進行一系列探索，2000年成功進行全球首例改造T細胞的半相合手術，患者至今健在。到2004年，他和團隊成功進行了58例半相合手術。



病人存活，是成功的“鐵證”，給了黃曉軍堅定的信心。但當時，全球血液學界嘗試半相合治療的努力均以失敗告終，認定“此路不通”。這一突破和成功如何取信於中國和世界同行？

