“郝叔”和“天路”列車的30萬張照片

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導，綠皮車向前行駛，車廂裡熙熙攘攘。“郝叔”的鏡頭對准了小男孩紅彤彤的臉蛋，孩子帶著好奇，靦腆地笑著，周圍的乘客也紛紛側目。閃光燈亮起，所有人的表情都在快門的哢嚓聲中定格。當時的他們肯定沒有想到，這張照片會和“郝叔”的其他30萬張照片一起，穿越時空，成為青藏高原社會發展變遷的見證。



“郝叔”名叫郝寶君，是一位列車餐車長。在中國鐵路青藏集團有限公司西寧客運段，大家都習慣稱他“郝叔”。



學無止境 愛上攝影



“愛上攝影，是因為一次偶遇。”翻著舊相册裡一張張老照片，59歲的郝叔思緒回到了20多年前。



那是1998年的秋天，列車員“小郝”像往日一樣在列車上忙碌著。當列車到達天水站後，一群旅客匆匆上車，愛好文藝的郝寶君一眼就認出了其中的著名導演謝添，於是激動地上前與藝術家們打招呼。或許是緣分，或許是郝寶君的興奮打動了謝添，於是謝導就用隨身攜帶的毛筆為他在宣紙上揮寫了“學無止境”四個大字。



郝寶君說，“那個年代，相機還是奢侈品，不像如今手機拍照那麼簡單。”最後，藝術家們用自己的相機給大家合影留念。那天是10月31日，郝寶君說自己永遠都不會忘記那個有意義的日子。



沒過多久，謝添導演寄來了照片。



驚喜、激動，看著手裡的合影和“學無止境”四個大字，冥冥中，郝寶君感覺到自己已經被某種力量所指引。

