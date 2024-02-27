中評好書：獲全國獎項的《海洋歷史ABC》

（來源：中評社） 中評社廣州2月27日電（記者 韋民）中國評論學術出版社自2002年創辦，至今已經出版4000多種圖書，自即日起於中評網及中評圖書網刊發“中評好書”介紹文章。今次選擇介紹的是該社出版的一套十本《海洋歷史ABC》系列叢書，此套叢書在2016年榮獲當年全國哲學社會科學優秀科普叢書著作獎。



從21世紀的2011年開始至2015年間，廣東省精神文明學會和廣東社會學學會等兩家學術機構，以范英、夏俊傑、劉小敏、董玉整等一批專家學者主編的《海洋社會學 ABC 》系列叢書，由原海軍中將範印華、中國工程院院士鐘南山、北京大學歷史文化研究所所長範國強為總顧問。這套叢書總設1000個問答，近400幅插圖，共200多萬字，是國內最早、最系統和最全面闡述海洋文化強國領域的相關理論與實踐的普及性讀物。這是一套有一定的深度和廣度、並頗接地氣的社科類好書。



1.《海洋歷史ABC》，劉勤、周靜編著，21萬字，中國評論學術出版社2015年11月版



本書主要簡說海洋社會的歷史。浩瀚的海洋世界若沒有人類的存在，自然成不了社會。這說明了海洋社會的形成與人類的存在密不可分，藍色的海洋史內含著人類史，探究這種客觀現象里面的許多奇聞趣事，便知人類與海洋是相互依歸的。本書從海洋印記、海洋初識、海上人家、涉海生計、越軌生存、漂泊航業、越洋扎根、海神信仰和海國圖強等九章入手闡述，分100個問題解答。

