他奔波為患兒做及時低成本幹細胞移植

中評社北京2月26日電／據新華每日電訊報導， 正月初三，迎著清晨的第一縷陽光，匆匆乘地鐵、換高鐵、轉汽車，經過一個多小時的輾轉，50多歲的醫療專家秦茂權，從北京的家趕赴北京兒童醫院保定醫院的診室，接待來自全國各地的患者……



北京兒童醫院保定醫院的前身是保定市兒童醫院，曾經是一個名不見經傳的二級專科醫院，常年只能收治一些兒童常見病、多發病患者，重症來了不敢接、難症來了看不了。



作為國家兒童醫學中心、首都醫科大學附屬北京兒童醫院幹細胞移植科副主任，兩年多來，秦茂權奔波在雙城之間，帶領團隊下沉北京兒童醫院保定醫院，開展幹細胞移植治療，讓一批患兒得到及時救治，並推動當地醫院的診療水平迅速提升。



讓患兒得到更及時、成本更低的治療



2023年初，10歲的東北男孩小慶隨家長到北京兒童醫院看病，被確診為急性淋巴細胞白血病，需要盡快移植。但被告知，他需要排隊等候移植倉。



醫生告訴他，移植倉就是造血幹細胞移植病房，是一個全環境消毒、無菌、能進行“隔離保護式”移植的區域。不過數量非常有限。



時間如果拖延，病情可能加重。瞭解情況後，秦茂權建議家長帶孩子轉到北京兒童醫院保定醫院進行治療。



到北京看病卻被推薦到150公里外的河北保定，患兒家屬一時間難以理解。秦茂權耐心解釋，保定的移植倉數量更多，可以更快進行移植，而且房租、床位費等成本更低……綜合考慮後，家屬選擇了到保定為孩子治療，後期進展順利。

