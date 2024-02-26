港金融優勢增　市場競爭力提升

香港債市規模不斷擴大，並持續錄得人才淨流入。（大公報） 中評社香港2月26日電／跨境理財通2.0今日正式啟動，為香港財富資產管理與離岸人民幣業務發展注入新動力。香港債市發行規模、互聯互通渠道不斷擴展，可見香港金融業前景樂觀，國際金融中心地位與優勢增強，在全球的綜合競爭力進一步提升。



大公報報導，內地新春旅遊消費數據強勁，對唱空A股與港股的淡友有如當頭棒喝。過去一周國際資金積極換馬，沽出偏高的美股轉吸具上升空間的中資股，A股港股上周分別升近5%與逾2%，恒指上試17000點關，做空中國股票的淡友節節敗退，以目前回升之勢，預期中資股可全面收復今年失地，開展新升浪。財政政司司長陳茂波對今年港股審慎樂觀，透露有基金經理部署投資。反映資金持續押注人民幣資產，香港金融業發展向好。



互聯互通擴大 強化吸資功能



香港金融業龍年開局不俗，利好消息接踵而來，跨境理財通2.0啟動，個人投資額度由100萬元增至300萬元，加上理財南向通的可投資產品數目由160只增至300只，包括基金、債券及人民幣、港元與外幣存款等，預期跨境理財通涉及投資額會顯著增加，可推動香港財富資產管理及離岸人民幣產品市場壯大。隨著內地、海外與香港市場互聯互通渠道不斷增加，必定強化香港吸引內外資金的功能與角色，這是金融業可持續發展重要因素。



目前兩地股市互聯互通還有很大擴展與優化空間，例如新股通、商品通以及內地投資者南向買港股用人民幣交易。同時，香港與東盟、中東市場互聯互通合作空間亦十分廣闊，目前當局正爭取港股ETF在沙特交易所上市，便利中東資金直接投資港股，將揭開港股引入中東資金新一頁，為市場注入新活水，凸顯香港金融聯通內地與國際的優勢。



其實，香港發展機遇多，為企業帶來業務增長與可觀回報，最近匯豐香港與恒生銀行業績不俗，前者稅前盈利大增80%至逾百億美元，占集團盈利三分之一，後者多賺58%至178億港元，折射香港營商環境吸引，是企業理想投資地，吸引包括匯豐控股等外商加碼投資香港。根據最新統計，去年底香港人口臨時數字為750多萬人，較前年增加3.25萬人，連續兩年增長，反映香港持續錄得人才淨流入。前摩根士丹利亞洲區主席羅奇發表香港玩完論，顯然與事實不符。



港薪酬吸引 專才續淨流入



值得留意的是，香港金融具綜合競爭力，匯聚企業、人才與資金，經濟保持活力。據美國媒體一項統計，香港金融、科技人才整體薪酬普遍高於新加坡，其中投資大行分析員平均年薪9.2萬美元，接近72萬港元，而新加坡的平均年薪6.3萬美元，約近50萬港元。出現這情況不難理解，就是香港金融發展比新加坡更加理想，更具吸引力，企業願意高薪吸納人才，因此香港有能力搶人才，將持續吸納金融與科技專才。



香港國際金融中心呈現高質量發展，近年債市、資產管理等方面取得不俗成績，過去九個月在港發行債券規模5000億美元，同比增長7%，其中離岸人民幣市場大旺，成為最大亮點，香港金融業綜合競爭力不斷提升。