夏立言：兩岸關係三缺　敵意上升雙方不利

國民黨副主席夏立言受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）大陸漁船14日在金廈海域與台灣海巡船碰撞翻覆事件持續延燒，大陸海警昨天發布，福建海警當日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查，更派出原為大陸海軍飛彈護衛艦，明顯加強對台方施壓。今天啟程赴陸訪問的中國國民黨副主席夏立言表示，兩岸之間，相信沒有人想製造問題來導致衝突，可是當意外發生，因為三缺，缺乏善意、互信、對話管道，讓敵意螺旋不斷上升，這對兩岸都不利。



夏立言今天早上率團從台北松山機場搭機前往廈門，此行七天行程將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等城市，隨行人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、智庫“國政基金會”資深顧問趙春山教授，以及3位黨工等等。



夏立言在機場受訪時被問到金廈海域緊張情勢持續升溫，有大陸網友甚至希望陸方，趁機收復台灣幾個島的狀況。



他強調，這就是我們不斷強調的，兩岸敵意不要不斷上升，兩岸問題的確是很敏感的問題，真的希望執政黨能夠找出對話管道，來解決雙方問題，世界各國都希望跟中國大陸對話，美國跟中國大陸之間有這麼多問題，也都希望能找到對話管道，的確也找到了，但目前執政的民進黨政府並沒有。

