青年巧思展新意　中外交融述新春

中評社北京2月26日電／據光明日報報導，春節是中華民族的傳統節日。近期，一場別開生面的中國春節活動在線上線下同步開展。



自2月2日起，在中央網信辦網絡社會工作局指導下，北京市委網信辦、光明網、中國新聞網共同推出“龍騰九州 福暖四季”網絡中國節·春節短視頻征集活動。2月23日，本次活動的青年創作者分享交流會在北京舉行，24日下午，活動全程在光明網、中國新聞網、抖音、微博、快手等平台播出，“＠京彩無限”等官方賬號聯合推送。



探索傳統年俗的創新表達



身著唐裝漢服、打卡龍行寶地、體驗非遺文化……此次龍年新春，傳統佳節情意的表達方式愈發豐富，濃濃的年味也通過網絡傳遍五湖四海。從“龍年氣象”到“尋龍City Walk”，從“我的年夜飯”到“魅力中國年”，來自五湖四海的青年創作者紛紛參與到網絡中國節·春節短視頻征集活動中來。



記者瞭解到，活動啟動以來共征集作品上萬件。眾多網民通過打卡挑戰、評論區“接龍”等互動形式，從不同視角對春節文化進行個性化、時代化詮釋，微博、抖音、快手等平台傳播量超8.6億次。



中國傳統節日，寄托著中華兒女特有的家國情懷。2016年以來，“網絡中國節”系列主題活動在全國範圍內廣泛開展，挖掘展示傳統節日蘊含的文化內涵和時代價值，引導廣大網民堅定文化自信、厚植家國情懷、凝聚奮進共識，攜手共建向上向善、文脈綿延的網絡家園。

