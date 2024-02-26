提振樓市穩經濟　地產界盼撤辣

樓市過去一年表現未如理想，地產業界希望全面撤辣，帶旺樓市氣氛。（大公報） 中評社香港2月26日電／去年施政報告推出減辣措施後，樓市仍然疲弱。地產業界再度呼籲特區政府全面撤辣，取消不合時宜的人為干預措施，並配合不同政策，例如下調某個樓價層級的印花稅、降低壓測門檻等，以刺激准買家入市意欲，帶旺市場氣氛。他們強調，當前撤辣刻不容緩，否則錯過最佳時機。



大公報報導，地產建設商會執委會主席梁志堅表示，整體經濟環境未如理想，地產市道未能獨善其身，地產商無能力挽救經濟，呼籲特區政府全面撤辣，以穩定樓市，第一步先令樓價止跌回穩，若然樓價再跌，所觸發的負財富效應難以想像。



拉動裝修家具零售等多個行業



另外，地產建設商會指出，撤辣只是移除對樓市的人為干預，不但讓樓市健康發展，更可以帶動其他各行各業，例如銀行、金融、法律服務、裝修、家具、零售等，將有助整體經濟恢復增長。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，去年10月財政預算案減辣後，刺激效果曇花一現，力度明顯不足，建議特區政府這次應果斷把當年遏迎樓市炒風的行政措施全面撤銷，讓市場重回自由調節軌道。



黃光耀強調，樓市現況已今非昔比，當年推出措施是因為樓市求過於供，但如今卻供過於求。事實上，過去兩年新盤共售出不足2萬夥，與往年平均每年1.5萬至1.6萬夥相比，吸納量明顯未能跟上供應量。最新數據顯示，未來3至4年一手私樓潛在供應量及貨尾量同樣處於高水平，若然樓市仍然處於劣勢，現存供應量的消化期勢必拉長，加上高息環境，市民入市信心虛怯，特區政府實在有必要全面撤辣穩定民心。



他又補充，危機當前，先踏出撤辣第一步，之後樓市發展則以摸著石頭過河的態度觀察，因時制宜作出相應修正，又或於撤辣之時，同步降低某個樓價層面，如600萬至900萬元的上車類物業首置印花稅，雙管齊下激活樓市。黃光耀強調，樓市已到達危險水平，應當機立斷採取行動，否則錯過救市良機便為時已晚。



倡撤二套房辣稅 滿足投資需求



嘉華國際（00173）營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明提議，特區政府應從四方面恢復樓市活力。首先，適當地減辣，可研究撤銷港人購買第二個單位的辣稅，支持港人在港置業投資。事實上，自特區政府實施高才通計劃後，來港專才首要選項並非買樓自住，但因為有居住需要，所以會先租樓。加上本港去年初疫後全面復常，大批內地生來港搶租，推動去年租務市場極旺，租金不跌反升，個別屋苑租金回報率回復到可觀水平。若然特區政府肯鬆綁，鼓勵港人買多層樓收租，絕對有助提升吸納樓市能力。



第二方面，溫偉明表示，辣招不宜一刀切，應該保留額外印花稅（SSD）。此招是特區政府當年遏抑炒風的重招，如今炒風近絕跡，理應順手取消，但由於樓市正值低迷，倘若撤走此最後辣招關卡，勢必觸發市場掟貨潮，加劇市場供過於求的失衡情況，為顧全大局，SSD有其存在價值。



第三方面，溫偉明建議從放寬銀根著手。一是透過降低購買第二個單位的按揭壓測，減低阻礙，提升買家的入市能力，重新激活換樓鏈；二是特區政府可考慮提出投資誘因，容許內地資金南下，有助振興樓市。



最後，溫偉明認為提振樓市可重用舊橋，向本港中小企提供利息補貼，讓中小企資金調配更得宜。