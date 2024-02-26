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救治長江江豚
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2024-02-26 10:34:07
中評社北京2月26日電／據光明日報報導，長江江豚為國家一級重點保護野生動物，是評估長江生態系統狀況的重要指示物種。2月16日，一頭傷病長江江豚在江蘇南京被成功搜救上岸。經過全力救治，2月24日，江豚病情有所好轉。血液檢查顯示江豚免疫功能有所恢復，貧血症狀明顯改善，但仍然存在感染，需進一步治療護理。圖為工作人員將傷病江豚抱出水池接受治療。
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