“金龍迎新——比利時生肖設計展”開幕

中評社北京2月26日電／據新華社報導，“金龍迎新——2024比利時生肖設計展”24日在比利時班什國際狂歡節和面具博物館開幕，100多名來自中國和比利時的嘉賓及藝術家代表出席活動。



作為比利時“歡樂春節”系列活動的品牌項目，展覽共展出41幅來自中國、比利時等國藝術愛好者以生肖龍為主題的作品，反映不同國家、地域民眾對中國生肖文化的多元理解和豐富想象，與世界分享“中國年”的濃厚年味。



中國駐比利時大使館臨時代辦吳剛出席活動並致辭說，龍是中華民族的圖騰。中西文化對龍的各種詮釋有著鮮明的地域、文化特性。我們希望通過增進中比、中歐不同文化之間的交流對話，促進文明交流互鑒。



班什市議員弗雷德里克·蒂爾芒在致辭中表示，生肖文化代表著中華民族對文化傳統的賡續。此次展覽在班什狂歡節入選聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄20周年之際舉辦，標誌著東西文化的邂逅與交流。



班什國際狂歡節和面具博物館館長克萊芒絲·馬蒂厄在致辭中表示，自古以來，中國傳統文化賦予十二種動物以象徵和幸運的含義。“我們非常榮幸參與組織此次展覽，並號召比利時藝術家為其增添當地特色”。



開幕式前，近30名中比少年兒童參加了漢服體驗、自制龍形燈籠、龍形圖案手繪、提燈游街等活動，表達了對生肖文化、中國傳統服飾和“中國年”的喜愛之情。



本次展覽由中國駐比利時大使館、班什國際狂歡節和面具博物館和北京海外文化交流中心聯合主辦。展覽2月25日在班什國際狂歡節和面具博物館向公眾開放，至3月31日結束。