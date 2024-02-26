外交部：美國最終損害自身的利益

外交部发言人毛宁（中评社 海涵摄） 中評社北京2月26日電／據央視新聞報導，2月23日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者就美國眾議院特別委員會主席要求德國大眾停止其在新疆的運營的相關問題提問。



毛寧表示，中方已經多次指出，所謂新疆存在“強迫勞動”，完全是反華勢力為抹黑中國炮製出的謊言，美國以根本不存在的所謂新疆“強迫勞動”為借口，將正常的經貿合作政治化，違反國際貿易規則，擾亂市場正常秩序，最終也將損害美國自身的利益。