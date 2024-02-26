從歷史性索賠看“全球南方”的進一步覺醒

中評社北京2月26日電／據光明日報報導，2023年11月，由55個成員國組成的非洲聯盟與20個成員國組成的加勒比共同體（加共體）在加納召開峰會，聯合敦促英國、荷蘭、西班牙等西方國家為殖民剝削、奴隸貿易等歷史性大規模罪行正式道歉並賠償。與會國家明確宣布將探索“訴訟方案”，並著手設立“全球賠償基金”，旨在加速索賠進程。這是一次規模空前的索賠運動，再次展現了“全球南方”的覺醒與團結。在塑造身份認同和統一發展訴求的進程中，“全球南方”不斷凝聚的共識與力量正在變革西方主導的全球治理走向。



殖民主義“遺產”試圖將“全球南方”邊緣化



“全球南方”曾是殖民主義的受害者。自15世紀以來，延續400年的跨大西洋奴隸貿易給非洲和加勒比地區民眾帶來巨大痛苦，至少1250萬非洲人淪為奴隸貿易的犧牲品。在殘酷航行中幸存下來的人被販賣到美洲地區，在毫無人道可言的條件下辛苦勞作，用血和淚為西方資本主義積累原始資本。例如，加納的埃爾米納城堡就是一處歐洲奴隸貿易站，奴隸們在登上前往加勒比海、巴西和北美的船只之前被關押於此。而極具諷刺的是，這些奴隸貿易站卻成為西方政客建立與非洲文化認同、爭取國內選票的重要地標。2023年3月，美國副總統哈里斯在為期一周的非洲訪問中來到該城堡，借此向非裔美國人釋放拜登政府沒有遺忘西方殖民歷史的信號。



不可否認的是，在奴隸貿易結束100多年後，世界各地的非洲後裔仍然面臨著系統性的種族歧視和種族主義攻擊。為此，加納總統阿庫福－阿多在“全球賠償峰會”開幕式上表示：“整個奴隸制時期意味著我們在經濟、文化和心理上的進步都受到了抑制。有大量關於家庭破裂的故事……你無法量化此類悲劇的影響。”他說，“整個非洲大陸應該得到參與奴隸貿易的歐洲國家的正式道歉”，“再多的錢也無法挽回跨大西洋奴隸貿易及其後果造成的損害。但可以肯定的是，這是世界必須面對的、不能再忽視的問題”。



當前，殖民主義“遺產”試圖將“全球南方”邊緣化。換言之，儘管奴隸貿易和殖民統治已經終結，但是殖民主義對廣大發展中國家的經濟盤剝和政治干預卻一直延續至今。二戰結束後，亞非拉國家紛紛獲得獨立，但是殖民主義所塑造的幾個世紀的經濟結構難以得到迅速改變。西方國家利用經濟霸權而建立起的世界貿易和分工體系，迫使廣大發展中國家依舊處於“中心－邊緣”的依附模式中。發展中國家仍然是西方發達國家的原料產地，處於全球價值鏈分工的底端，無法實現自主發展。而對於如何促進發展，西方更是利用“胡蘿蔔加大棒”主導廣大發展中國家的發展議程，極力迴避殖民主義是造成南方國家發展困境的根源，將欠發達的責任歸咎於南方國家的治理缺陷，從而以附加政治改革條件的資金支持這一手段，繼續對發展中國家施加政治控制，妄圖以新殖民主義重建宗主國的“榮光”。殖民主義的“遺產”導致“全球南方”的發展訴求被進一步邊緣化，極有可能致使其再次與發展失之交臂。

