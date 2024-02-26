大陸漁船事件　黃國昌：可分三層次談

民眾黨“立院”黨團總召黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月26日電（記者 鄭羿菲）大陸漁船與台灣海巡船碰撞造成2大陸漁民喪生事件持續延燒，大陸海警25日下午組織艦艇編隊在金門附近海域執法，並有排水量超過2000噸的大型艦艇，兩岸情勢愈趨緊張。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌26日表示，從國際大格局來看，這是陸方灰色地帶衝突策略的延伸，反映出兩岸有必要彼此基於善意的溝通與協商，希望民進黨政府能有些善意往來與溝通。



至於海巡人員未配戴密錄器，黃國昌說，為何應該有的東西最後卻沒有，導致一連串風波，這是“立委”監督行政部門的天職，本就應該針對這件事提出質詢。



金門漁船事件持續延燒擴大，大陸否認金門“禁止、限制水域”後，死者家屬25日與台“海巡署”談判觸礁，大陸海警旋即宣布執法，根據陸方發布照片，福建海警此次派出的艦艇，其中一艘編號“2202”原為大陸海軍飛彈護衛艦，排水量超過2000噸。大陸“農業部”也調派2艘漁政執法船艇，加強海上執法力量。



台灣民眾黨“立法院”黨26日召開“司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制”記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城出席。



黃國昌會後受訪表示表示，可以分三個層次來談：



一、維護我主權與尊嚴，及漁民權益，支持政府合法正當行使執法權，這是民眾黨支持政府保護自由民主漁民權益的基本立場。



二、個案執法過程中發生不幸的悲劇，大家都不樂見，從人道關懷、發覺真相的角度，一定要向社會大眾清楚說明整件事是如何發生的，及在責任歸屬上一定要調查清楚，盡量不要出現前後說法不一的情況，甚至早已宣示海巡要有的密錄器，最後卻沒有，這對釐清真相的過程都會產生不必要的誤會，這一定要檢討、改進。

