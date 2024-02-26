原子級製造　芯片算力提升千百倍

中評社北京2月26日電／據大公網報導，劉凝哲、郭瀚林北京報導：25日，由內地多家知名高校和科研單位共同主辦的2024（第一屆）原子級製造論壇開幕式及主論壇在京舉行。來自全國各地的專家學者聚焦推動原子級製造技術發展，培育未來產業開展探討和交流。



“原子製造是通過在原子尺度上進行規模化精準操控，形成具有原子級特定結構特徵的器件產品，獲得逼近理論極限的性能。”中國科學院前沿科學與教育局局長蘇剛在致辭中表示，原子級製造技術可以形成新質生產力，解決傳統製造業面臨的諸多瓶頸問題，對材料、納米科學、微電子與光電子領域的發展有重要意義，同時為新興產業開闢了新的發展方向，是製造領域名副其實的“根技術”。



未來芯片將更小更快更節能



中國科學院院士、發展中國家科學院院士雒建斌認為，原子級製造可將製造精度以及產品性能推向極致水平，以集成芯片為例，原子製造將推動器件特徵尺寸和加工精度從當前的10納米微縮至原子尺度，實現同等尺寸的芯片算力的千百倍提升，未來芯片將通過原子級製造技術實現更小、更快、更節能。



據介紹，中國科學院目前已部署若干重大項目，系統開展原子級製造技術相關的基礎與應用研究，產出了一系列國際領先的重大原創成果。