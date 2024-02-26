中國參與巴勒斯坦領土問題咨詢意見案

（图片来源：外交部网） 中評社北京2月26日電／據外交部消息，2024年2月22日，外交部法律顧問、條法司司長馬新民代表中國在國際法院巴勒斯坦被占領土問題咨詢意見案口頭程序中進行陳述，依據中國關於巴勒斯坦問題的政策立場，闡述中國關於法院咨詢管轄權、民族自決權、使用武力法和國際人道法等法律問題的觀點和主張。



這是中國繼2009年參與國際法院科索沃獨立問題咨詢意見案口頭程序之後，第二次參與國際法院咨詢意見案口頭程序。