金融觀察／中國貸息仍有下調空間

中評社北京2月26日電／據大公網報導，近年全球利率逐漸從“低通脹＋低利率”轉向“高通脹＋高利率”，伴隨其中的是大規模財政赤字以及不斷增加的財政利息負擔，導致利率政策調整的難度明顯加大。高利率運行的周期延長，企業和居民的信貸需求削弱，借貸成本也隨之上行，同時政策遲滯也給金融市場帶來不確定性。短期的利率走向如果演變為中長期的高利率格局，將會對全球資產定價、大宗商品以及外匯市場等帶來新挑戰。



2024年的核心主題是全球主要央行開啟減息周期，但各國的減息力度存有差異。歐美日央行普遍將目標通脹2%作為利率調整的最重要參考，在通脹風險暫未解除的情況下，很難啟動減息，過早放鬆利率也可能帶來負面影響。當前乃至今後一段時期，考慮到利率高位運行對經濟潛在增長和金融穩定性形成制約，全球主要央行須重新思考貨幣政策框架，提高通脹容忍度，並考慮推動利率穩步下行，回歸貨幣政策正常化，不過預計這一過程將比較曲折。



人民幣貶值壓力下降



過去數年，中國利率市場化改革加快，但利率政策方向卻與全球主要國家存在分化，由於經濟復甦周期不同，預計分化趨勢還將持續。但是，隨著2024年歐美央行減息周期將啟動，將給中國的利率政策騰出靈活的空間，中美國債利差有望逐漸收窄，國際資本流出的壓力將得以緩解，人民幣貶值壓力也將有所減輕。



新冠疫情前，主要發達經濟體大多實施低利率乃至負利率政策，以維繫高債務的經濟增長方式。隨著全球人口老齡化，供需兩端變化將改變資金結構，總需求下降，利率走高的支撐因子也隨之減弱。中長期看，全球走向高利率也存在結構性矛盾，高成本時代與人口老齡化所導致的投資、儲蓄和消費的結構性調整幾乎同時進行，利率上行的驅動力總體在減弱。從兩個方面來看：一方面，全球經濟放緩的態勢愈發明晰，多數經濟體全要素生產率呈現下降態勢，經濟增長的難度愈來愈大；另方面，人口老齡化加速。

