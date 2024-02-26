福建海警艦艇編隊金門海域執法

中評社北京2月26日電／據大公網報導，據中新社、中通社報導：2月14日，原本沉浸在新春佳節氛圍的兩岸民眾被一則突如其來的噩耗打破平靜。當天福建一艘漁船在金門海域作業，遭台灣當局海巡部門以所謂“越界”捕魚為由粗暴追撞，最終導致漁船翻覆，船上其中2人遇難。



事件發生後，國台辦第一時間表態，在對遇難漁民及其家屬表示哀悼與慰問的同時，也向台方表達強烈譴責，並敦促其認真查明真相，妥善處理善後事宜。當大陸海警18日宣布在廈金海域開展常態化巡查後，台媒19日援引船舶網站追蹤資訊稱，當天上午即有4艘大陸執法船舶進入廈金海域，航行位置圍繞金門北方、南方及東南方海域。一艘金門觀光遊艇當天也被福建海警登船臨檢約30分鐘。輿論分析，這是大陸宣布廈門與金門間沒有所謂禁限制水域，並常態化執法巡查後，首次登上金門船隻檢查，等同宣示水域的管理權。



據台媒報導，國民黨“立委”王鴻薇日前指出：“（20日）早上9點10分，中國大陸海監船8029進入金門的禁限制水域”。



據中國海警局25日消息，當天，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。



此外，農業農村部25日發布消息稱，為維護廈金海域漁業生產秩序，2月25日福建省海洋與漁業執法總隊調派2艘漁政執法船艇，在廈金海域開展漁業執法。當前正值漁業生產旺季，福建省漁業漁政部門將根據需要進一步加強海上執法力量，開展常態化漁業巡航執法行動，保障漁民合法權益和生命財產安全。



“常態化”巡查重挫台方氣焰



廈門大學台灣研究中心教授唐永紅日前表示，任何一個國家或地區，在周邊海域執法巡查，來保護自己的漁民從事正當的漁業活動，本就是應該做的。兩岸漁民權益本應由兩岸雙方共同維護，但台方不僅沒有善待大陸漁民，反而粗暴執法、漠視人權，甚至製造了人員傷亡的惡性事件，客觀上已嚴重影響大陸漁民的安全。大陸方面當然要採取反制措施，加強海上執法力量，來保障大陸漁民生命財產安全。



唐永紅指出，為防止類似事件再度發生，大陸方面還應採取進一步措施。在查明事實真相後，要嚴肅處置台方相關責任人，捍衛大陸漁民正當權益，給遇難人員及其家屬一個交代。



相比“執法巡查”，更令台灣社會有感的，或許是“常態化”一詞。它意味著大陸海警的行動不是臨時性或一次性任務，而是此後廈金海域的固定化、常態化動作。這可不是台灣方面隨便劃幾條線就能改變的事實。