“四海同春”慰僑團歐洲訪演活動圓滿收官

中評社北京2月26日電／據新華社報導，“我們相逢在春天，大地綻放了笑臉，我們歡聚在一起，鋪開一幅彩色的畫卷……”伴隨歌曲《相逢春天》的悠揚旋律，2024年“四海同春”慰僑訪演歐洲團的收官演出24日在荷蘭海牙市政廳精彩上演。



當天的市政廳裡人頭攢動，熱鬧非凡，紅燈籠、中國結、元宵花燈等中國新春元素隨處可見，在荷華僑華人與當地民眾齊聚一堂，共慶新春。荷蘭中國文化基金會主席陳光平表示，演出讓他在感受濃濃年味的同時，更體會到了祖（籍）國對海外僑胞的重視與關愛。



在“四海同春”赴歐洲慰僑訪演的半個多月時間裡，這樣的場景一再重演。歐洲3個國家、6座城市、7場演出，不遠萬里而來的中國藝術家們，用一個個充滿中國韵味的節目，為當地華僑華人送去了來自祖（籍）國的親切問候與新春祝福。



多次參加“四海同春”慰僑訪演的女高音歌唱家尤泓斐說：“我們一路走來，見到了許多身處異國他鄉的可親可愛的僑胞朋友們，和他們一起團聚、共度春節，我們感到非常高興。”



在英國，僑胞們的一句“總算把你們盼來了”，讓文藝演出更像是一次親人間期盼已久的相逢團圓；在意大利，演出為當地民眾瞭解中國文化提供契機，現場觀眾露西亞贊嘆說“藝術家們的表演非常出色，我非常喜歡”；在荷蘭，演出成為社會各界共慶新春活動中濃墨重彩的一筆，將節慶氛圍推向高潮……



“四海同春”慰僑訪演歐洲團以北京演藝集團旗下中國雜技團、北京歌劇舞劇院、北京民族樂團等為基礎班底，並邀請了一批藝術家參加，涵蓋歌曲、民樂、雜技、魔術等多種表演形式。“在演出的編排設計中，我們既選擇了能與當地華僑華人產生共鳴共情的經典作品，也兼顧考慮到能夠為當地民眾帶來中國文化體驗和國際文化交流的精湛技藝。”中國雜技團團長、“四海同春”慰僑訪演歐洲團總導演李馳介紹說。



“2024年‘四海同春’派出亞太團、歐洲團和港澳團3個團組前往8個國家和地區，目前已完成全部16場演出。”中國僑聯文化交流部副部長、“四海同春”慰僑訪演團歐洲團團長郭啟華說，“四海同春”為大家帶來了祖（籍）國的關心、問候與祝福，並以藝為舟，展現出中國人民的真誠友善和中華優秀傳統文化的獨特魅力，以文明交流促進世界各國人民相互理解和友誼。