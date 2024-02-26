港銀紛推出新理財產品吸客

本港銀行紛紛推出新理財產品吸引新客戶及新資金。（大公報） 中評社香港2月26日電／“跨境理財通2.0”今日正式實施，本港銀行紛紛推出新理財產品吸引新客戶及新資金。



大公報報導，中銀香港為配合跨境理財通多方面優化升級，“跨境理財通”產品數量將增加逾六成至接近300只。同時，本行全面提升銷售及服務配套，於多個重要口岸及標誌性地點設有9個跨境理財服務中心。中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示：“自跨境理財通推出以來，中銀香港整體開戶量穩居香港市場領先地位。本行積極引入更多國際及內地知名基金公司的產品，持續擴闊基金主題，跨境理財通產品數量增加逾6成至接近300只，包括貨幣市場基金、高息基金等。”



工銀亞洲因應“理財通2.0”啟動，為南向通客戶提供的合資格投資產品數量將由102種增加至189種，大幅增加85%，以及多達11種貨幣的定期存款和活期存款供選擇。工銀亞洲零售業務與財富管理部執行總經理梁翠兒表示：“隨著內地投資者分散投資意願上升，南向通產品投資需求正快速增長，去年內地投資者人數按年增加1倍至2.38萬人，投資南向通產品市值餘額增長11.5倍至48.7億元人民幣，本行去年跨境客戶增長亦同比上升超過40倍。”



星展新增的基金及債券產品數目達超過100只。在新優化的措施下，星展為南向通客戶提供的理財產品包括基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產品將增加至超過220種。南向通個人投資者額度，根據各內地合作銀行的準備有不同額度安排，最高為300萬。



恒生銀行（中國）今日起為客戶提供的合資格“跨境理財通”產品（包括南向通及北向通）將增加至超過320款，較2021年正式啟動時上升近1倍，涵蓋不同風險的理財產品以迎合多元化的客戶需求。當中主要投資大中華股票的基金選擇由“低至中”風險評級擴展至所有風險評級，而其他基金選擇則由“低至中”風險評級擴展至“低至中高”風險評級。