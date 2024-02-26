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巴拿馬運河財年收入增長近15%
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2024-02-26 11:06:50
中評社北京2月26日電／據人民日報報導，巴拿馬運河管理局日前發布的年報顯示，巴拿馬運河2023財年（2022年10月1日至2023年9月30日）營收為49.68億美元，比2022財年增長14.9%。
年報認為，2023財年運河收入增長主要得益於拍賣船位和調整通行收費模式。預計2024財年運河收入將增長2.7%。
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