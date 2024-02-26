通脹頑固　美5月減息機會僅30%

中評社香港2月26日電／據獨立外匯分析員徐惠芳分析說，美國勞工部上周首領失業救濟錄20.1萬人，按周減少1.2萬，預期21.6萬，前值修訂為21.3萬。1月NAR二手樓銷售按月升3.1%，預期漲4.9%，前值修訂跌0.8%。標普全球2月美國製造業PMI初值報51.5，上月終值50.7。



大公報報導，根據聯邦基金利率期貨資料，市場認為聯儲局在5月開始降息的機率約30%，而在6月降息的機率目前約為66%。紐約聯儲總裁威廉斯表示，聯儲局今年較後時間可能減息。



路透調查則顯示，高盛、瑞銀及大摩等美國華爾街大行，普遍料聯儲局6月開始減息，較今年初估計為遲，主要由於通脹仍然表現頑固。外電調查亦顯示，經濟師料，美國經濟陷衰退可能性降至四成。



最新聯儲局政策會議紀要指出，對於借貸成本應在當前水平維持多久才能將通脹率降至2%的目標，存在廣泛的不確定性。美匯指數上周五在103.96水平整固，下方支持103.20、102.65。



上周五紐約期金升0.92%，收報2049.4美元。現貨金價上周最多漲0.84%，高見2041.41美元，收市報2035.56美元，仍升0.55%。現貨金價上周五在2025.33美元整固，下方支持2002、1972、1940美元。



紐約期油上周五跌2.7%，收報76.49美元，上周累計挫3.41%；布蘭特期油回落2.45%，收報81.62美元，上周累計滑落2.22%。



美國能源資訊署報告公布，截至2月16日當周，美國商業原油庫存較前周增加350萬桶至4.43億桶，分析師的預估為增加840萬桶。美國煉油廠的需求在最近的停工事件後將有所改善。汽油庫存減少30萬桶至2.47億桶，蒸餾油庫存減少400萬桶至1.217億桶。



紐約期油上周五收市，在76.56美元整固，下方支持73.40、70.20、67.30美元。