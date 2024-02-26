上海靈活就業養老保險繳費比例調為20%

中評社北京2月26日電／據央視新聞報導，據上海發布微信公眾號消息，上海市人社局介紹，根據國家統一要求，近日和上海市稅務局聯合印發《關於靈活就業人員參加本市職工基本養老保險有關問題的補充通知》（滬人社規〔2024〕3號），明確自2024年3月1日起，上海市靈活就業人員繳納職工基本養老保險費的比例從現行的24%調整為20%。此次降低靈活就業人員養老保險繳費比例不影響個人的養老保險待遇，計入養老保險個人賬戶的比例仍為本人繳費基數的8%。