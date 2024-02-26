【
大
中
小
】 【
打 印
】
上海靈活就業養老保險繳費比例調為20%
http://www.CRNTT.com
2024-02-26 11:27:19
中評社北京2月26日電／據央視新聞報導，據上海發布微信公眾號消息，上海市人社局介紹，根據國家統一要求，近日和上海市稅務局聯合印發《關於靈活就業人員參加本市職工基本養老保險有關問題的補充通知》（滬人社規〔2024〕3號），明確自2024年3月1日起，上海市靈活就業人員繳納職工基本養老保險費的比例從現行的24%調整為20%。此次降低靈活就業人員養老保險繳費比例不影響個人的養老保險待遇，計入養老保險個人賬戶的比例仍為本人繳費基數的8%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
上海台辦主任鍾曉敏一行訪香港中評社
(2024-02-21 09:09:34)
“絲路電商”合作先行區建設在滬提速
(2024-02-20 15:18:41)
謝國樑挺蔣萬安見上海團 基隆深圳持續交流
(2024-02-19 17:00:44)
春節期間上海機場創下歷年春運最高紀錄
(2024-02-19 16:30:21)
上海口岸進出口連續三年超10萬億元
(2024-02-19 16:23:55)
中評鏡頭：上海崇明島金瓜正當時
(2024-02-19 16:08:34)
上海台辦組織台商赴甘肅投資 陳德銘見證
(2024-02-19 15:49:01)
趙衛星晤中評走親團：金山后發優勢鮮明
(2024-02-19 15:47:47)
董極：上海金山工業園區優勢多鼓勵台商設廠
(2024-02-19 15:46:45)
上海將新辦約40所中小學 新建改擴建所幼兒園
(2024-02-19 15:46:25)