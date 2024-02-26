巴西加強電力傳輸系統建設

中評社北京2月26日電／據人民日報報導，巴西電力監管局近日宣布，今年3月將舉行一次價值182億雷亞爾（1美元約合5雷亞爾）的投資競標，用於建設6460公里的輸電線路和新的變電站。巴西能源研究公司的最新報告預計，巴西未來幾年共計需要投入562億雷亞爾用於改擴建輸電線路，包括新線路、新變電站建設以及現有輸電項目的改進。



近年來，巴西的居民用電和工業用電不斷增加。巴西能源研究公司的數據表明，2023年，巴西全國用電量超過53萬吉瓦時，同比增長4.2%。2023年10月至12月，全國用電量連續3個月打破紀錄。研究認為，除了極端高溫天氣的影響，該國工商業部門的良好表現也是用電量增加的一大原因。



巴西媒體報導說，伴隨不斷增加的用電需求，巴西亟待進一步改善電力傳輸系統。2023年8月就出現過北部和東北部大規模停電的情況，引發了關於改造國家輸電系統的廣泛討論。里約熱內盧天主教大學能源研究所教授艾德瑪·阿爾梅達表示，近年來，巴西全國發電類型呈多樣化趨勢。尤其在巴西東北部，太陽能和風能等清潔能源發電量大幅增加，這對於巴西的電力實時監控及輸電系統的靈活性都提出了更高要求。



巴西礦業和能源部部長亞歷山大·西爾維拉認為，巴西輸電系統缺乏穩定性，需要通過建設新的輸電線路來緩解該問題。另外，巴西清潔能源生產集中的東北部地區與電力消費集中的東南部地區距離較遠，輸電線路建設的必要性凸顯。



2023年6月，巴西舉行輸電線路特許經營合同競標，投資額為157億雷亞爾，用於建設巴西東北部和東南部共7個州的33個項目，涉及輸電線路超過6000公里；同年12月，巴西再次舉行投資額為217億雷亞爾的能源傳輸項目競標。兩次競標都旨在擴大東北部地區的清潔能源向東南部、中部等電力消費中心的傳輸能力。巴西電力監管局局長桑多瓦爾·費托薩表示，此類競標將改善巴西輸電系統，使電力供應更加穩定，“我們將繼續促進全國各地區電力互聯互通，建設日益高效和安全的輸電系統”。

