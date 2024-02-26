富權：柯文哲終於有了“遲來的覺醒”？

中評社香港2月26日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：柯文哲終於有了“遲來的覺醒”？以下為文章內容。



在民眾黨主席柯文哲的主導下，中國國民黨“立法院”黨團、台灣民眾黨“立法院”的三長前晚餐敘，溝通兩黨黨團的關係。被謔稱為“民眾黨黨團真正的總召”的柯文哲，帶領民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊及幹事長吳春城出席，而國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷及首席副書記長林思銘，則是在國民黨主席朱立倫，及國民黨籍的“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣沒有出席的情況下，參加在“立法院”康園餐廳舉行的聚餐。雙方餐敘會中氣氛相當融洽，柯文哲在餐後聲稱，“要不是為讓媒體早點下班，我們還在喝”。用餐費用採“AA制”，雙方黨團各自出六千五百元，總計一萬三千一百元。菜色包括招牌菜東坡肉、玉米雞、魚，還有為了提前過元宵節，餐廳也特別準備酒釀湯圓應景。



原來還十分倨傲，對自己在“二零二四”大選中暴露了“沒有穿泳褲”極不服氣，聲稱“若是衹有大學生享有投票權就一定贏”，並在“立法院長”選舉中在藍綠兩黨兩頭“下注”的柯文哲，為何轉變得如此突然，要與國民黨黨團三長“飲和頭酒”，努力促進民眾黨黨團與國民黨黨團的合作？



這可從在起意及提議舉行這次藍白黨團餐會之前一天，柯文哲的一番“醒悟”之語中窺見奧妙。他當時說，“立法院”三黨不過半，也不一定民眾黨才有決定權，如果藍綠講好，民眾黨根本一點影響都沒有，“我們從來不認為說我們是『關鍵少數』，搞不好弄到最後我們衹有少數根本不關鍵。”



然而，就在“二零二四”大選之後，柯文哲眼看到“三黨不過半”，國民黨雖然躍升為第一大黨，但也是僅比民進黨多一席而已，即使是加上“友藍”的兩席無黨籍“立委”，國民黨仍然是未能過半的態勢，認為民眾黨將可在“立法院”扮演“關鍵少數”的角色，並對民進黨黨團總召柯建銘“無用的八席”的說法嗤之以鼻。因此，民眾黨黨團打著“關鍵少數”的口號，不停透過放話嘗試向藍綠兩黨叫板。



但幾場角力下來，卻顯得柯文哲主席和民眾黨黨團力不從心，根本發揮不了“關鍵少數”的作用，就像柯建銘所說的“無用的八席”。尤其是在“立法院長”選舉的過程中，民眾黨黨團雖然最後透過“投自己”的方式試圖展現自己的主體性，但事後又被爆料指曾與綠營接觸、嘗試尋求綠白合作的可能性，為自己留下“惡名”。而且更重要的是，在民眾黨黨團的八席“立委”中，唯有黃國昌曾經是“立委”，其餘七人都是“新丁”。但黃國昌的表現卻是荒腔走板、狀況連連，提早開議遭藍綠否決，政黨協商繞了一大圈，最終又變成接受民進黨的主張。



因而民進黨“立委”吳思瑤嗆聲要黃國昌“回家好好讀書”，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則提醒黃國昌必須首先搞清楚議事規則，亦即是暗示黃國昌連當個“立委”的基本條件都不足。



民眾黨黨團雖然音量很大、意見很多，但卻難以左右大局。現在國民黨和民進黨與黨團都看穿了民眾黨黨團“有幾多斤兩”，因而對民眾黨的咆哮置之不理，使得這個“關鍵少數”在“立法院”就只是真正的少數，難成“關鍵”。就連柯文哲都承認民眾黨是少數，但不是關鍵，間接打臉黃國昌。

