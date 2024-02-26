中東國家積極開發旅遊業潛力

中評社北京2月26日電／據人民日報報導，聯合國世界旅遊組織近日發布的《2023年世界旅遊晴雨表》顯示，2023年到訪中東地區的國際遊客數量達到8630萬人次，較2019年增長22%。沙特阿拉伯等中東多國入境遊客增幅顯著。春節期間，中東多國成為中國遊客的熱門目的地。分析認為，在地區多國利好政策推動下，中東旅遊市場潛力巨大，有望保持增長勢頭。



多國遊客數量增幅顯著



根據聯合國世界旅遊組織發布的數據，沙特2023年吸引國際遊客規模達到2019年水平的156%。另據沙特央行數據，2023年前三季度，沙特的國際旅遊收入超過1000億沙特裡亞爾（1美元約合3.75沙特裡亞爾），較2022年同期增長超70%。沙特通訊社在報導中指出，沙特旅遊業取得巨大成功，為中東旅遊業復甦作出了貢獻。



作為旅遊業傳統大國，埃及旅遊資源禀賦得天獨厚，旅遊業長期構成該國經濟的重要支柱。根據埃及中央銀行近期發布的報告，2022／2023財年，埃及旅遊業收入創歷史新高，達136億美元，較上財年的107億美元增長26.8%。



同樣亮眼的成績也出現在卡塔爾的年度旅遊業發展報告中。2023年，卡塔爾延續世界杯足球賽的帶動效應，全年接待遊客超400萬人次，創下5年來新高。



日前，杜拜國際機場宣布，2023年該機場共接待近8700萬人次旅客，同比增幅約32%，超過2019年水平。憑借有利的區位優勢和國際航空樞紐地位，近年來阿聯酋杜拜加大旅遊資源推廣力度，將吸引更多國際過夜遊客作為旅遊業發展的一項重要目標。不久前，杜拜經濟和旅遊局發布數據顯示，2023年杜拜的國際過夜遊客數量達到1715萬人次，同比增長近20%。

