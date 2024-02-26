藍縣長王惠美：電價漲引發通膨　盼政府思考

彰化縣長王惠美。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月26日電（記者 方敬為）台“經濟部”今年3月將召開電價審議會，本次擬不分級距全面調漲，中國國民黨彰化縣長王惠美今天對此表示，電價全面調漲，將伴隨通貨膨脹風險，民生物價恐怕上揚，基層百姓生活將更困苦，籲民進黨政府應明智處理，思考是否調整能源政策。



台灣電力公司面臨新台幣3800多億元虧損，“經濟部”將召開電價費率審議會，以改善台電的財務危機，依據研擬的電價調整方案，擬不分級距全部調漲，其中，凍漲20年的330度以下民生用電約908萬戶，擬取消凍漲。而半導體業等特高壓用電大戶漲幅估逾1成最大，合計民生用戶將影響1462萬戶，調漲方案涵蓋工業用戶、民生用戶、小商家、低壓用戶等，引發議論。



專家示警，此波電價全面調漲，使得台灣的消費者物價指數（CPI）上升，恐怕讓已經相當嚴峻的通膨更加雪上加霜，政府若無其他配套，民眾的日子會更難過。



彰化縣長王惠美26日出席“性騷擾防治三法上路宣導記者會”，針對電價擬調漲議題受訪表示，電價全面調升，必然導致物價波動，相關效應不容小覷，尤其是社會經濟的負面影響，對百姓首當其衝。



王惠美指出，例如近期雞蛋價格終於下降，逐漸平穩，可是大部分的早餐店業者的商品售價卻未反映原物料價格，因為業者判斷電價馬上就要漲，營業成本上升，所以價格仍然下不來。電價問題必然導致通膨更加嚴重，這基層百姓來講，生活恐怕會更困苦，這個部分還是希望民進黨政府能夠做比較明智的處置，平抑物價，以符合社會大眾的期待。