富權：國民黨禮讓一席召委民眾黨難定是黃國昌

中評社香港2月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：國民黨禮讓一席召委民眾黨難定是否黃國昌。以下為文章內容。



台灣地區第十一屆“立法院”將於本週四選舉產生八個常設委員會第一個會期的召集委員，隨後就正式“開波”進入立法議程。



每位“立委”只能加入一個常設委員會，各常設委員會成員至少十三名、至多十五名，政黨在各常設委員會的席次則按政黨比例分配。參與常設委員會的“立委”，將依《立法院各委員會組織法》第二條，審查“立法院會議”交付審查的議案及人民請願書，並得於每會期開始時，邀請相關部會作業務報告且備質詢。



在“凍省”後，為了安置台灣省議會的議員，“立法院”的議席增加到二百二十五人，因而設置了十二個常設委員會，以保證每一個委員會都有最高二十一席“立委”參與。在改制為“單一選區兩票制”後，“立委”議席減半為一百一十三席，常設委員會也隨即減為八個，每個委員會最高名額是十五席。



八個常設委員會分別是：內政委員會、“外交及國防”委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會。



其中內政委員會審查“內政部”、“中央選舉委員會”及“不當黨產委員會”，大陸委員會、“原住民族委員會”、“客家委員會”、“海洋委員會”掌理事項之議案。



“外交及國防”委員會審查“外交”、僑務、“國防”、退除役官兵輔導政策與宣戰案、媾和案、條約案、戒嚴案及有關“外交部”、“僑務委員會”、“國防部”、“國軍退除役官兵輔導委員會”掌理事項之議案。



經濟委員會審查經濟、農業、經濟建設、公平交易、能源、科技政策及有關“經濟部”、“農業部”、“國家發展委員會”及“公平交易委員會”掌理事項之議案。



財政委員會負責審查財政、金融政策、預算、決算、主計、審計及有關“財政部”、“中央銀行”、“金融監督管理委員會”、“行政院主計總處”掌理事項之議案。



教育及文化委員會審查教育、文化政策及有關“教育部”、“文化部”、“國立故宮博物院”、“中央研究院”、“科技部”、“行政院原子能委員會”掌理事項之議案。

