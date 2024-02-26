中評社北京2月26日電／據人民日報報導，“庫內內—奧馬坦度變電站的建成，讓納米比亞有了更穩定的電力。”埃利亞·謝通延加是庫內內—奧馬坦度變電站的員工，他表示，以前在自己的村子裡，因為電壓不穩定，很多電器都不能使用，現在這個問題解決了。



庫內內—奧馬坦度變電站由中國水電建設集團國際工程有限公司承建，項目內容包含新建庫內內400千伏變電站以及更新升級已有的奧馬坦度400千伏變電站。據中方項目代表張曉君介紹，項目於2021年6月開工，2023年10月交付使用。投入使用後的庫內內—奧馬坦度變電站，成為納米比亞北部電力主幹網的重要組成部分，供電效能和穩定性大幅提升，使納米比亞北部約25萬平方公里區域、約100萬人口的日常用電得到更好保障。



納米比亞礦業與能源部長湯姆·阿爾溫多表示，庫內內—奧馬坦度變電站項目為偏遠地區帶來希望、機會和進步，使納米比亞距離實現普及電力供應的目標又邁進了一大步。



庫內內—奧馬坦度變電站項目同時也是納米比亞與南非、贊比亞、津巴布韋等國家電力網絡互聯互通的重要節點，具有調節電力供需、促進區域經濟發展、增強能源安全等作用。項目建成後，不僅可助力納米比亞實現2030年願景的區域一體化及全面電氣化目標，還將實現向鄰國安哥拉南部的城鎮供電，打開兩國電力市場貿易合作新的大門，成為“安哥拉—納米比亞互聯輸電線路計劃”的重要組成部分。



納米比亞國家電力公司總經理卡亨赫·豪洛弗表示，該項目是該公司與中國企業合作的最大項目。項目建設給納米比亞工程人員帶來了極好的學習機會。據介紹，該項目解決了當地300多人次就業，培養出一批熟練技術工人。



在完工典禮上，納米比亞國家電力公司還將中國水電建設的一口水井移交給庫內內變電站所在的奧特亞庫亞社區。它在保障變電站基本用水的同時，還能使周圍社區共享這一設施。